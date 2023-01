Mathilde CHAURIN

J’ai exercé pendant une dizaine d’années le métier de costumière habilleuse.

L’importance du toucher m’apparaît flagrante lors des habillages où sa qualité rassure, calme le comédien avant son entrée en scène ou au contraire peut lui faire perdre ses moyens, le stresser davantage.

C'est pour moi également un moyen d'exprimer mes aptitudes et de les partager à une échelle plus importante que le cercle familial ou amical.

J’ai décidé de me réorienter professionnellement en développant ce sens.

En 2009-2010,je me suis formée à la Relaxation Coréenne, aux Massages-Bien-Être aux huiles essentielles auprès du CENATHO , qui est également une école de Naturopathie.



J’ai complété cette formation par un stage de massages-yoga (les cursus 1 – 2 – 3), de la méthode Arym à Limoux en Aout 2010.

En parallèle, je pratique le yoga Eva Ruchpaul depuis plus de dix ans.

Je m’intéresse aux médecines douces et à la naturopathie.