Mathilde CROUÉ

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en bio-industrie, spécialité marketing, je suis à la recherche d’un poste de chef de produit junior.

Mon cursus et mes expériences professionnelles me permettent aujourd’hui de maitriser la commercialisation d’un produit depuis sa phase de recherche et développement jusqu’au soutien marketing, en assurant sa compétitivité tout au long de son cycle de vie. Grâce à ma formation et mes stages en entreprise, je suis capable de m’adapter à plusieurs secteurs tel que l’industrie pharmaceutique, cosmétique, et agroalimentaire.



N'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante : mathilde.croue@gmail.com si mon profil vous intéresse.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Formulation cosmétique

Stratégie digitale

Cosmétique Bio

Microsoft Office

Travail en équipe

Industrie pharmaceutique

Cosmétique

Recherche scientifique

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Marketing

Développement produit

Gestion de projet

Biologie moléculaire

Biotechnologies

Biologie cellulaire

Biologie cutanée

Biochimie