Mathilde DEROOSE (DECLERCQ )

Enthousiaste, dynamique, j'ai plusieurs cordes à mon arc ! Un parcours atypique qui m'a permis d'acquérir toutes les compétences nécessaires. Je suis dotée d'une certaine appétence pour les défis !



Mes compétences :



- Coordonner l'activité d'une équipe (Avancé)

- Gérer et manager une structure (Avancé)

- Maîtrise du pack office Excel et Word (Avancé)

- Maîtrise illustrator, Photoshop et Indesign (Avancé)

- Planifier la réalisation d'une action de bb communication (Avancé)

- Réaliser des actions de relation publique, de diffusion et de promotion de l'information (Avancé)

- Rédiger le contenu d'un support de communication (Avancé)



Marketing

Ténacité

Créativité

Esprit d'équipe