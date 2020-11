Mathilde DOBIGNY

Forte d'une expérience de six ans dans le secteur de la communication, j'aide les entreprises à développer leur communication et à améliorer leur visibilité.



Pour vous résumer mon parcours, suite à l'obtention de mon Master Négociateur Trilingue en Commerce International, j'ai occupé pendant cinq ans le poste de « Chef de projet junior » au sein dune agence de communication et d'événementiel. Jai ensuite rejoint un cabinet d'expertise comptable au poste de « Chargée de communication » pendant presque deux ans.

Grâce à ces différentes expériences, j'ai développé une polycompétence autour de mon coeur de métier ce qui me permet d'avoir une vision globale en communication : mise en oeuvre de la stratégie de communication interne et externe, gestion des réseaux sociaux, administration et refonte des sites web, référencement, communication institutionnelle, rédaction d'un journal interne, emailing d'information, organisation d'événements



Passionnée par mon métier, je vous accompagnerai avec plaisir dans tous vos projets de communication.



Mes compétences :

Communication

Communication externe

Communication événementielle

Organisation

Communication online

Webmarketing

Organisation d'évènements

Suivi des fournisseurs

Gestion de prestataires

Coordination de projets

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Microsoft Office

Adobe Premiere

Autonomie

Sens de l'initiative

Réactivité

Force de proposition