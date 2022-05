Mathilde EXERTIER

Passionnée par le management qualité, la gestion de projet et la facilitation agile



En tant que manager qualité, jai accompagné une micro-entreprise de biotechnologies à lobtention de la norme ISO 9001, puis évolué au sein dune entreprise pharmaceutique internationale dans un contexte multiculturel et de changement complexe.



Passionnée par les approches innovantes de management telles que lagilité, en quête de valeur ajoutée et damélioration continue par lécoute des besoins des parties prenantes, j'apprécie accompagner des directions dentreprises dans la mise en place de projets et systèmes de management de la qualité.



Mes compétences :

Norme ISO 9001

Gestion de projet

Microsoft SharePoint

Facilitation agile

Management de la qualité

Industrie pharmaceutique

Management QSE

Biotechnologies