Ingénieure en Qualité et Sûreté de Fonctionnement des Organisations, J'ai suivi une formation à l'Institut des Sciences et Techniques de l'Ingénieur d'Angers (ISTIA). Cette formation me permet d'avoir de solides acquis en matière d'outils et méthodes Qualité, Amélioration continue et Lean.



Jai pu développer des compétences en amélioration et mes qualités relationnelles au travers de missions variées, dans des secteurs exigeants comme laéronautique et lélectronique.



Jai eu loccasion de travailler sur différentes missions alliant compétences techniques et managériales.



Mon CV en ligne sur : http://www.mathilde-gharras.com/



Mes compétences :

AMDEC / FMEA

Fiabilité / SDF / Sécurité

Normes ISO 9001/14001

Analyse fonctionnelle

Cartographie et Pilotage de Processus

Arbres de défaillances

MSP

Plans d'expériences

Indicateur et amélioration de la qualité

Audit qualité

Indicateurs qualité, ICP

Méthodes lean (PDCA, 5 Pourquoi, VSM, Kaizen,...)

Qualité

Méthodes de résolution de problèmes

Diagnostic organisationnel

Gestion de projet

Amélioration continue

Management

Sauveteur Secouriste du Travail