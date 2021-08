Mathilde LAFAGE

Juriste en droit des affaires (propriété intellectuelle et contrats), je mets mes compétences à disposition des inventeurs et entreprises qui souhaitent innover et optimiser la gestion de leur portefeuille.



Il me tient à cœur d'accompagner les inventeurs et de trouver la protection la plus adaptée à leur innovation et à la stratégie qu'ils souhaitent adopter, mais également d'effectuer un état des lieux des actifs immatériels des entreprises que j'accompagne. Et ce, afin d'optimiser leur portefeuille en valorisant chaque innovation à sa juste valeur. Enfin, mon expertise en droit des contrats me permet d'assister les entreprises quant à la gestion de leurs droits d'exploitations et inventions de salariés.



Mobile en France et à l’international (bilingue anglais) et toujours à la recherche de nouveaux challenges, je souhaite mettre à disposition mes compétences à votre entreprise afin que cette dernière remettre la propriété intellectuelle au centre de sa stratégie qui se veut innovante.



Mon défi ? Mettre en valeur ceux que vous avez relevés.



Mes compétences :

Veille stratégique

Mobilité internationale

Planification de projet

Gestion de projet

Conseil juridique

Propriété intellectuelle

Propriété industrielle

Travail en équipe

Veille juridique et législative