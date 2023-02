Mathilde LAFOND

Diplômée en Management et Stratégie des grands groupes et du Conseil à l'école supérieure de commerce de Toulouse (Toulouse Business School)

Professionnelle de la Transition Écologique & Sociale des Entreprises / Climat / Biodiversité / Finance à impact



Impliquée dans l'accompagnement des organisations dans la transition écologique et sociale depuis plus de 6 ans, j'accompagne, forme et sensibilise professionnels et grand public sur ces enjeux, en particulier :

Lutte et adaptation à la crise climatique

Préservation et restauration de la biodiversité

Risques financiers liés au climat/biodiversité

Finance à Impact

Justice sociale