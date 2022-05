Diplômée en droit, forte d'une expérience commerciale de plus de deux ans, souriante et dynamique, je souhaite aujourd'hui occuper un poste me permettant de valoriser mes connaissances juridiques, mais également mon goût pour l'administratif et la gestion.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Gestion administrative

Veille juridique et législative

Administratif

Droit

Conseil juridique

Juridique

Assistance juridique

Secrétariat