Mathilde LHOTE

J'ai 19 ans et je réside dans l'Eure et Loir.

Je suis une personne travailleuse, qui est très sérieuse et impliquée dans son travail.

Je sors de formation Conseiller Commercial de Niveau IV chez Via Formation. Grâce à celle-ci j'ai acquis les bases du métier de commercial, mais aussi les méthodes de travail, les méthodes de gestion du planning, suivi clients, fidélisation et de prospection.

Auparavant j'ai fais une année en bac pro commerce pour faire de la vente en prêt à porter. Je ne suis pas allée plus loin car j'ai trouvé un employeur pour mon CAP Coiffure, j'ai obtenue mon diplôme. Je n'ai pas continué dans ce métier pour problème médical.



Aujourd'hui je suis à la recherche d'un poste en tant que Conseillère Commerciale, pour exercée pleinement ce métier qui me passionne vraiment.



Mes compétences :

Vente

Coiffure

Relations clients

Conseil

Prise de notes

Accueil

Accueil téléphonique

Accueil des clients

Gestion des stocks

Télécommunications

Mise en rayon

Techniques de vente

Textile

Encaissement