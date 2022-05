Mathilde LOPES

Après avoir réalisé un Master 2 en Management des Ressources Humaines et des Relations Sociales, et un Bachelor Ressources Humaines, j'ai pu acquérir durant ma formation les connaissances nécessaires pour évoluer au sein de la fonction RH.



Apprentie RH chez CATERPILLAR FRANCE durant la période 2013-2015, j'ai participé au développement de la politique RH sur le périmètre des Fonctions Supports. J'ai notamment travaillé sur le recrutement des alternants pour des profils diversifiés, mais aussi sur des projets liés à la Qualité de Vie au Travail et au Développement des compétences.



Désormais Chargée du recrutement au sein de la Société CRIT, mon domaine d’intervention concerne le recrutement en CDI, CDD et Intérim et le développement de partenaires afin de travailler ensemble sur l’insertion dans l’emploi.



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Gestion de projet

Gestion de l'alternance

Développement du leadership

Qualité de Vie au Travail