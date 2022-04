Iliana RUGET

Passionnée de communication, des médias et de l'événementiel, je fourmille d’idées et suis capable de participer activement à l’élaboration de concepts créatifs.

Créatif, visionnaire, je m’inspire des modes, des phénomènes de société et suis sans cesse à l’affût des nouvelles tendances.



N'hésitez pas à me contacter, je serai ravis de discuter avec vous.



Mes compétences :

eMarketing

Merchandising

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Photographie

Gestion de la relation client

Marketing

Montage vidéo

Evénementiel

Communication événementielle

Vente

Réseaux sociaux

Communication