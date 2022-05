Mathilde LIGIER

Professeure de Français, dans le 2d degré, et notamment dans le privé confessionnel (en collège), j'ai pour fonction de transmettre des connaissances, à des pré-adolescents.



Les élèves sont amenés, dès la 6ème, à approfondir leur sens d'analyse (en compréhension de texte, comme en grammaire), leur esprit critique, leur autonomie, et le travail en équipe. Ils doivent également veiller à leur comportement (respect des règles, en cours, comme dans l'établissement).



"Le plaisir" d'apprendre, fait partie de mes prérogatives. Un élève qui se sent en confiance, et à l'aise dans un cours, est un élève qui s'épanouira davantage, au fil de son parcours scolaire.

L'établissement ne doit donc pas seulement être un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu de plaisir et d'épanouissement.



Ce métier me passionne, car il développe plusieurs niveaux de compétence, tels que: la pédagogie, la gestion d'une classe, l'écoute, la créativité, la curiosité, et le dynamisme.



Parallèlement à cela, je suis passionnée de musique.

Je compose, écris, et interprète mes propres chansons, au piano.

Je participe, de temps en temps, à des scènes ouvertes (à Paris, comme ailleurs).

En 2013, j'ai réalisé un EP, qui regroupe 5 titres, intitulé: "Si tu savais comme je t'aime".

En 2015, j'ai enregistré deux morceaux, avec Steven Forward, aux Frigos.

Et Eric Bijon a eu la gentillesse de proposer un accompagnement musical, sur l'un de mes poèmes.



Je suis également attirée par le dessin, la poésie, la danse, le cinéma, le théâtre et la photographie (j'écris régulièrement des poèmes, que j'illustre par des dessins au crayon ou au feutre noir).



Mes compétences :

Enseignement

Musique / chant / dessin / écriture

Danse / natation