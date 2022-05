Mathilde LOISON-GOYET

J'ai suivi une formation d'ingénieur généraliste à l'INSA Centre Val de Loire, département Génie des Systèmes Industriels (GSI). En dernière année, j'ai suivi pendant un an le master d'ingénierie biomédicale à l'Université de Dundee (Ecosse).

Mon cursus m'a permis d'acquérir des connaissances techniques et scientifiques en ayant la compréhension du domaine médical.



Mes compétences :

NX 7.5

Pack office et recherche internet

Solidworks

Matlab

Langage C/C++

Dessin industriel

Labview

Visual Basic for Applications

NX7.5

Microsoft Visual C/C++

MathCAD

Pack Office