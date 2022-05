Mathilde LORK

△ UX-UI Designer △ Direction Artistique Junior △ Designer d'interaction △

Polyvalente, rigoureuse, créative, impliquée - aime travailler en groupe.



Recherche contrat en alternance au 4/5ème dans le cadre de mon master à l'IESA à partir de septembre 2016 en UX-UI design, Design d'interfaces, Direction Artistique pouvant se dérouler idéalement sur deux ans.



Vous souhaitez en savoir plus sur moi et voir mes projets et expériences professionnelles?

Venez voir mon portfolio qui est à jour :Array



UX Design

Méthodologies et tests utilisateurs

Design Thinking

Personas

Prototypage ergonomique

Analyse IHM, sociologie

Veille concurrentielle

Réseaux sociaux

UI design

Design d'interfaces et d'intéraction

Design d'applications iOS, Android

Intégration HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap

Github, SourceTree, Cyberduck

Charte graphique

Logo

PAO (maîtrise suite Adobe)

Keynote, Powerpoint

Prototypage (Axure, Invision, Sketch,Marvelapp...)

Design IoT

Print

Packaging

Infographie

Typographie

Motion Design



