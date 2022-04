Carine LOUISNARD

Issue d'une formation en communication visuelle et attirée depuis toujours par les technologies et le web, je me suis naturellement dirigée vers le webdesign et notamment l'UX/UI Design.



Inspirée par les expériences toujours plus immersives des interfaces web et mobiles que je regarde pendant ma veille, mon activité principale est de concevoir des interfaces orientées utilisateurs.



Mon travail s'articule autour d'une réflexion sur l'ergonomie, l'accessibilité, sur la conception d'une expérience à la fois intuitive, interactive et immersive, avec une attractivité particulière pour tout ce qui touche au design émotionnel.



Passionnée de conception multimédia et de design graphique, j’aime gribouiller mes idées, les échanger au sein d'une équipe, faire travailler mon imagination, trouver de nouveaux concepts et tapisser les murs de post-it ! ;)



Alors n'hésitez pas à me contacter !





MON PORTFOLIO !

https://www.behance.net/carineportfolio



Mes compétences :

Langages HTML5, CSS3

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Dreamweaver

Adobe Illustrator

UX/UI Design

Balsamiq

Responsive Web Design