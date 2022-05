Romain LE HÉNAFF

Infographiste print depuis 1997 dans divers secteurs de la chaîne graphique, j’ai occupé des postes de graphistes, maquettistes et exécutant packaging.



En 2013, j’ai décidé d'élargir mes connaissances en réalisant une formation de multimédia et de motion design.



Mes compétences :

Packaging

After Effects CS6

Adobe InDesign CS6

Print

Motion design

CSS 3

HTML 5

Adobe Illustrator CS6

Intégration

Web design

Adobe Photoshop CS6

Ergonomie web

Architecture de l'information

UI design