Mathilde LOSQUIN

Je suis une créative passionnée, curieuse et méticuleuse à la recherche de nouveaux challenges. Jaime enquêter sur les tendances actuelles et les besoins du marché pour créer linnovation tout en restant dans lair du temps.

Consultez mon univers : http://www.atelierliv.com et n'hésitez pas à me contacter pour me parler de tout projet de création ou future collaboration à l'adresse mathilde@atelierliv.com.



Mes compétences :

Gestion de projet

Illustration 3D

Signalétique

EasyCatalog

Identité visuelle

Photographie

Mise en page

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Design graphique

Couleurs et Matières

Développement produit

Planches tendances

Veille technologique