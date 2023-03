Mathilde LOUIS

Actuellement étudiante en Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs, je souhaite intégrer dès la rentrée 2023 le MBA spécialisé International Travel Management. Pour être mieux préparé au monde du travail, jai choisi la voie de l'alternance. C'est pourquoi je suis à la recherche dune entreprise qui me permettrait de suivre l'enseignement théorique et la formation pratique.



Jai exercé différents métiers dans ce secteur qui me passionne depuis quelques années maintenant. Jai pu effectuer des stages et emplois saisonniers en tant que réceptionniste, agent de voyage Ou encore assistante événementielle au sein dune agence de location d'appartements durant un an où jai eu la chance de valider un large nombre de compétences. Ces expériences m'ont appris à être à l'aise face aux demandes des clients, de gérer les aléas dune entreprise et d'être à l'écoute.



Je suis quelqu'un de dynamique et de très sociable. Le tourisme est une réelle passion pour moi et j'aimerais continuer de me spécialiser.