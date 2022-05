Mathilde LUCE

Actuellement en Première Année de Master Marketing des Produits de Santé (MPS) à la Faculté d'Ingénierie et de Management de la Santé (ILIS).



Avide d'opportunités, je suis à la recherche d'un stage d'une durée de cinq mois (du 30 mars au 14 aout).

Je souhaite tout particulièrement acquérir une expérience enrichissante et notable en l'effectuant au sein d'une entreprise du secteur biomédical commercialisant des dispositifs médicaux et aspire à obtenir une mission étroitement liée au développement marketing et/ou commercial.



Mes compétences :

SPSS Statistics

Bureautique

OsiriX

ImageJ

QBS

Sphinx