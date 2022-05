Mathilde LUQUET

Actuellement en 3éme année d'école de commerce en marketing et communication, je souhaite à l'avenir travailler auprès d'une marque de cosmétique qui me tiendra à cœur et qui sera répondre à mes convictions.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

management des entités commerciales

management des équipes

Beauté / pratique esthétique

Animation / Formation

Expertise et conseil scientifiques et technologiqu

Gestion

Relation clients

Communication professionnelle

Maitrise des risques

Assurer la qualité