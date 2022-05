Mathilde Marchal, diplômée de l'école de commerce IFAG à Toulouse, Master avec une spécialité en communication, de l'Ecole Supérieure de Publicité à Paris, j'ai choisi de faire pendant 3 ans mon cursus en alternance pour être au coeur de la vie professionnelle et d'acquérir une formation pratique sur le terrain en communication chez l'annonceur. J'ai aussi exercé des missions dans l'e-business (domaine sportif) et l'événementiel (club d'affaires).

Durant ce parcours professionnel de 5 ans en entreprise, j'ai occupé notamment le poste de chargée de Communication (2006 à 2009) puis de Chef de Publicité (2009 à 2010) au sein du département de la Communication Technal.

Une sensibilité créative et une force de proposition pour la formalisation des outils de communication, une efficacité pédagogique envers les clients et un sens de l'organisation sur une grande diversité d'actions (campagnes publicitaires nationales, opérations commerciales régionales, lignes graphiques, productions documentaires, gestion de manifestations, suivi des relations presse, reportages photographiques,...).

Des expériences professionnelles dans différents univers, des études au Portugal et en France, la maîtrise des langues (Anglais/Espagnol/Portugais).