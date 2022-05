Mathilde MARECHAL

Dynamique, curieuse, autonome, polyvalente et souriante.

Cinq mots qui me caractérisent particulièrement parmi d'autres compétences et qualités telles que l'organisation, l'esprit d'équipe, la maîtrise de l'anglais et de l'italien, le besoin de relationnel et la réactivité.

Le voyage, le sport et la musique font partie intégrante de ma jeune vie.



Actuellement diplômée d'un Master 2 "Evénementiel, Relations Presse et Publiques" à l'ISEG Lyon "Marketing and Communication School" , je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'événementiel et de la communication.

Je suis mobile géographiquement pour un emploi dans la région Rhône-Alpes, la région Parisienne et Alpes-Maritimes.



Je suis une jeune femme dont la soif d'apprendre et d'avancer me permet, comme tout bon acteur de ce monde actuel, de m'adapter et de m'enrichir de ses expériences passées.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Marketing opérationnel

Communication institutionnelle

Études marketing

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

relations presse et publiques

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple iWork

Apple Keynote