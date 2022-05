Mathilde MARTY

Prochainement titulaire d’un BTS Communication, j’envisage de préparer dès la rentrée 2017 un bachelor « Création Publicitaire » en alternance au sein de l’Ecole Supérieure de Publicité à Paris auprès de laquelle je suis déjà admise.



J’ai choisi ce mode de formation afin d’approfondir d’une part mes connaissances théoriques et acquérir des bases solides pour construire mon avenir professionnel en me confrontant à la réalité de votre service Communication.

J’envisage en effet le métier de concepteur-rédacteur de scripts publicitaires.

Le rythme de la formation est le suivant : matinée à l’école, après-midi en entreprise durant un mois puis quinze jours intensifs en entreprise.



Dans le cadre de ma formation, j’ai déjà effectué deux stages riches en enseignements sur les techniques de communication qui m’ont confortée dans mon choix de carrière professionnelle.



Je suis rigoureuse, dynamique, créative et dotée d’une certaine aisance à l’écrit avec une bonne capacité de synthèse. Je possède également une forte capacité relationnelle. J’apprécie particulièrement le travail en équipe et souhaite vivement avoir l’opportunité de développer mes compétences au sein de votre équipe.



Mes compétences :

Dynamisme

Autonomie

Esprit d'équipe

Compétences rédactionnelles

Compétences relationnelles

Créative

Capacité de synthèse

TOEIC en cours d'évaluation