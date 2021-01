Mathilde MATHILDE GUIBERT (GUIBERT)

Actuellement à la recherche dune entreprise daccueille afin dintégrer un DUT Qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO) en alternance.



Mon projet professionnel serait doccuper un poste dagent dordonnancement en industrie et cest donc dans cet objectif que je souhaiterai intégrer dès la rentrée prochaine un DUT Qualité, logistique industrielle et organisation en alternance au sein dune entreprise industrielle.



En effet, cette formation qui vise à former des agents capables de gérer et de piloter un système de production, de sassurer de la qualité des produits et de garantir la satisfaction du client me semble tout à fait en correspondance avec les compétences et connaissances attendues pour exercer ce métier.



Je suis dun naturel plutôt discret, cela nentrave cependant en rien, mon dynamisme, ma persévérance et mon engagement. Attachée au respect des personnes je suis attentive et à lécoute des autres et sais, faire preuve dempathie. Ces qualités sont pour moi des atouts qui me permettront de remplir les missions qui me seront confiées en entreprise et à minvestir totalement et durablement en entreprise.