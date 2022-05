Mathilde MAUFRAS

Six ans d'expériences dans le domaine de la communication d'organismes des secteurs scientifique, de la santé ou encore du social m'ont permis d'acquérir une solide connaissance de ces problématiques.

Je rédige des articles pour tous types de supports : site institutionnel, intranet, journal interne, newsletter, communiqués et dossiers de presse.

Je viens d'achever une formation en webdesign à "Gobelins, l'école de l'image".

Je connais les logiciels de la suite Office ainsi que d'Adobe Photoshop et In Design.



Mes compétences :

Communication

Communication scientifique

Presse

Rédaction

rédactrice

Relations Presse

Santé

HTML 5

CSS 3