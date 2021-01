Marine LE COGUIEC

Rentrée dans le monde du travail dès le début de mes études universitaires, je me suis réorientée à la fin de celles-ci vers les métiers de l'assistanat, répondant à mon besoin d'apporter mon soutien aux autres.



Grâce à des opportunités qui se sont présentées, j'ai occupé des postes très variés tels que celui d'hôtesse d'accueil puis chargée de voyages au siège social d'IKEA France ou encore celui d'assistante d'un cabinet groupé d'avocats pendant 3 ans et demi.



J'ai eu la chance de rejoindre les équipes de l'efh et du Studio Émergence qui ont pu compter sur moi comme assistante de direction, gestionnaire logistique et de projets, webmaster, organisatrice d'évènements, etc...

J'y ai également assuré les fonctions de community manager, responsable e-learning et, ayant obtenu la certification auprès de l'ISTF, chef de projet blended learning.

J'ai aussi animé des sessions de formation au logiciel XMind et ai travaillé sur le projet d'une prestation 100% on line de cette formation.



Je suis aujourd'hui à l'écoute d'opportunités , avec une péférence pour les secteurs de l'évènementiel et du tourisme.

De nature empathique et hyperactive, je m'occupe d'organisation d'évènements et de voyages depuis de nombreuses années, aussi bien dans le privé que dans le professionnel.

Ces domaines me passionnent encore à ce jour et me permettent d'exprimer ma créativité et mon ingéniosité tout en m'apportant le relationnel et le contact humain dont j'ai besoin.