Sébastien LAGNIER

Depuis septembre 2018 j’ai décidé d’orienter ma carrière vers le digital et notamment l’administration de site web et de réseaux sociaux. Cette activité me permet d’assembler différentes compétences...



Graphiste ayant une expérience reconnue depuis 20 ans dans les métiers de la communication institutionnelle, événementielle et du print, je réalise différentes prestations : création, exécution, gestion de projets (print et web), accompagnement dans l’usage des outils de communication (gestion de contenus des réseaux sociaux), etc.

Je maîtrise les outils de création graphique, la chaîne graphique, le pré-presse ainsi que l’organisation et la logistique d’une structure.

En plus de mon cursus initial de graphiste, j’ai suivi tout au long de ma carrière diverses formations sur les techniques et différents médias. Plus récemment un apprentissage « webdesign, développement et intégration » m’a permis d’acquérir de bonnes notions des contenus multimédias (site web, newsletter, bannières, animations, etc.).

Parallèlement, je développe une démarche artistique croisant plusieurs médiums (photographie, graphisme, volume) qui bien qu’autonome, enrichit mon point de vue et mes savoir-faire professionnels.

Créatif, dynamique, passionné, j’ai le sens des responsabilités et du travail en équipe. Très à l’écoute de la clientèle, je suis aussi très attentif aux enjeux entrepreneuriaux. Polyvalent, je prends en charge un dossier dans toutes ses étapes : conseiller, vendre, accompagner, créer, exécuter, suivre, finaliser, fidéliser.



Mes compétences :

Créatif

Chef de fabrication

Commercial

Chef de projet

Conseil en communication

Communication

Perfectionniste

Organisé

Rigoureux