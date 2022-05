Mathilde MAURAS

Depuis 10 ans, Le Traiteur des Chimères vous propose de découvrir toute une palette de goûts et de saveurs. Les collections culinaires proposées suivent les saisons et les tendances.



Quel que soit votre événement, nous vous proposons un large choix de :



 Cocktail déjeunatoire/dinatoire

 Journée d’étude

 ½ journée d’étude

 Repas assis

 Buffet dinatoire

 Plateaux repas



Nous définissons ensemble les prestations que vous désirez pour votre événement : choix des mets, animation culinaires… Notre proposition sera entièrement personnalisée.



Ils nous ont fait confiance :

CNRS (soirée d’anniversaire 2200 pers), Citroën, CNRS, GRDF, Intermarché…





Mes compétences :

Conceptualisation d’un projet événementiel

Elaboration des supports de communications

Maîtrise du pack office et internet

Gestion de bases de données

Elaboration du devis client

Commercial

Réalisation site de gestion d'événements

Production de l’événement et Logistique

Chef de projet junior

Aisance relationnelle

Rigoureuse

Esprit d'équipe

Communication

Adaptabilité

Autonomie