Mathilde MAURICE

INOVANS,Array, est un cabinet conseil en management de l'organisation et des systèmes d'informations. INOVANS est un des 15 cabinets conseil de l'écosystème Alan Allman (600 personnes en France, Benelux, Suisse et Singapour).

Nos prestations en conseil s'effectuent en partenariat avec nos client:

- en organisation

- en systèmes d'information

- en pilotage financier.

Fortement implantés dans le monde bancaire, Inovans Ouest développe également une belle expertise dans le secteur de l'industrie Agro-Alimentaire.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management Unités Commerciales

Management commercial

Management de projets

Management d'équipes multi compétences

Gestion de projet

Conseil IT

Animation d'équipe

Recrutement

Banque