Mathilde MAZIERE

Je suis actuellement en attente du diplôme de BTS Commerce International et je souhaite me diriger vers une licence professionnelle achat et approvisionnement en alternance. Je suis avide d'apprendre et je m'intéresse au monde qui m'entoure. J'ai eu l'opportunité de réaliser des stages durant ma scolarité qui m'ont permis de découvrir le monde professionnel.

Je suis actuellement en recherche active d'une entreprise susceptible de m'accueillir en alternance dans son service achat et approvisionnement



Mes compétences :

Veille commerciale

Microsoft Excel

Microsoft Access

Commerce international

Prospection internationale

Marketing

Ambition

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Relations clients

Esprit d'équipe