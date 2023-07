Amy SOULAS

Titulaire d'un Mastère Commerce International Vins et Spiritueux à l'ESC Dijon, j'ai 6 ans d'expérience dans l'oenotourisme à Bordeaux et je parle couramment le français, l'espagnol et l'anglais.



Mon parcours dans le secteur viticole m'a permis d'exercer dans plusieurs propriétés notamment le Château Mouton Rothschild et le Château Fonplégade.

Pendant plus de quatre ans, j’ai créée et développée le service oenotouristique du Château Larrivet Haut-Brion jusqu’à l’obtention du prix « Best Of d’Or » dans la catégorie Découverte et Innovation en 2014.



Je vous propose :

- D'animer les visites/dégustations et la vente de vins en français, anglais ou espagnol dans votre propriété

- De créer des produits ou des évenements oenotourisques et de gérer leur promotion

- De mettre en place un service oenotourisme.



Dynamique, polyvalente et autonome, je peux travailler en indépendant ou sous statut salarié en exclusivité pour vous.



Je souhaiterais évoluer vers un poste en lien avec la communication, les relations publiques, le tourisme d'affaires, ou la formation.



Mes compétences :

Vente

Commerce international

Viticulture

Recrutement

Oenologie

Dégustation

Développement commercial

Communication

Oenotourisme

Relations clients