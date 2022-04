Aurélia DIAZ

Dotée d'une formation en Management des affaires internationales, j'ai opté pour l'export car l'aspect commercial à dimension internationale m'a toujours passionné! Étant bilingue en Italien, ayant un anglais et un espagnol courant, il était important pour moi de me servir de mes atouts linguistiques au cours de ma vie professionnelle.Les multiples facettes du domaine de l'export m'ont toujours plût de par leur polyvalence et leur diversité : la logistique,les techniques de paiement, la prospection et la négociation à l'international.



Mes compétences :

import-export

commercial

international

europe

Suivi commercial et administratif

Commerce international

Relations clients

Relationnel

Transport international