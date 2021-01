Marc NOMBLOT

SGMN E-TRADE : société de ventes sur internet. Activité que j'ai créée dès 1998. Nous avons surtout développé les ventes d'articles autour du vin ( Armoires, Climatiseurs de caves, rangements, verres et articles de caves ) par les sites :



www.VotreCave.com





depuis quelques années, nous développons des boutiques officielles pour diverses marques :



www.boutiquesINTERNET.fr`



www.boutique-Artevino.com

www.boutique-Transtherm.com

www.boutique-Bellot.com

www.boutique-maglite.com

www.boutique-Leatherman.com

www.boutique-skis-lacroix.com

etc...



cette activité permet à la marque d'être présente avec une boutique officielle sur le net sans en avoir la charge tant de back que de front office.





on peut retrouver toutes les activité de cette société sur :



www.boutiquesINTERNET.fr







CUVES A VIN : j'ai vendu ma société de production de cuves à vin en béton à Bonna Sabla en 2007 et je continue chez Bonna Sabla en tant que directeur commercial pour l'activité cuves à vin. Cette activité est à 50% exportée vers les USA, Chili, Argentine, Espagne, Afrique du Sud, Australie, etc.

www.cuves-a-vin.com



Depuis Juillet 2011, je ne travaille plus pour la société Bonna Sabla (c'est la grosse entreprise qui avait racheté "Nomblot SA" en 2007)



J'espère que l'activité cuves à vin repartira après ce regrettable épisode.



Je reste en veille pour tout ce qui concerne les cuves à vin pour la CCE jusqu'en 2017 ( clause de non-concurrence oblige ). Je suis par contre ouvert à toute proposition concernant le monde viti-vinicole que je connais bien depuis plus de 30 ans "à partir du moment ou cela ne vient pas en concurrence avec mon précédent métier". Je suis en particulier intéressé par des actions commerciales ponctuelles à l'étranger.





Mes compétences :

Internet

ventes

Vin