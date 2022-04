Norbert WENDLING

Après 15 années d'activité dans l'imprimerie dont 5 en tant que chef de fabrication, la situation économique de la société m'a fait changer de cap en 2009. J'ai ainsi pu me consacrer à temps plein à Dolceo.com, société que j'ai créée en 2004 en parallèle de mon emploi dans l'imprimerie.



Dolceo.com est scindée en 2 activités :

- la vente en ligne de distibuteurs de savon et autres accessoires pour les particuliers avec le siteArray

- la vente de distributeurs de cosmétiques designs et personnalisables aux professionnels de l'hotellerie (site catalogueArray et une boutique de vente en ligne de produits d'accueil pour les hôtels et chambres d'hôtesArray).

- En juin 2015 rachat de la marque Parfums d'Ici (www.parfumsdici.fr), des cosmétiques bio en bidons de 5 litres et en berlingots (prix de l'innovation 2012 d'Equiphotel)



Mes compétences :

Accueil

Achat

Écologie

Hotels

Rénovation