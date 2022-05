Mathilde MENEAU

Designer Industriel indépendante,

Fondatrice de TWOM – studio de design dédié aux Arts de la Table.

Membre de l’équipe KEYOX -Bureau d’étude et de design pour l’innovation



Mes atouts :

> 15 ans d’expériences en agence et en entreprise dont 10 dans l’industrie verrière.

> Une expérience créative éprouvée de l’entrée de gamme au luxe, de l’objet grand public à la machine industrielle.

> Une connaissance approfondie des technologies du verre, industrielles et manuelles.



Mes différences :

>L’implication et le suivi du développement lors de la mise en oeuvre des projets.

>L’utilisation d’outils numériques (3D NX Siemens) compatibles avec les outils de production (gain de temps)



Entrepreneurs, responsables marketing, chefs de produits, vous avez des projets nécessitant un apport créatif ? J’offre une approche du design résolument tournée vers le client et ses besoins, des méthodes sur mesure pour concevoir vos produits avec discernement.

Mes compétences :

Conception

Création

Design industriel

Design