Mathilde MERLIN

Ayant plus de 20 ans d'expérience en gestion d'entreprise (pme,tpe) , en organisation administrative, comptable fiscale et juridique, relations sociales, je peux vous garantir compétence, qualité, confidentialité et disponibilité.



je vous propose :

Une assistance sur mesure et professionnelle en toute transparence et efficacité.

Une étude de vos besoins, de votre budget, de votre façon de travailler pour établir un devis gratuit à accepter sans aucune autre formalité administrative , sous forme de service à la carte en adéquation de vos besoins réels.



Ainsi vous pourrez disposer :

D'une comptabilité à jour et d'une situation comptable à tout moment

Etre soulagé des tâches administratives

Alléger vos charges fixes

Vous décharger de toute gestion du personnel



Mes compétences :

GESTION

QUADRATUS