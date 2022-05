Mathilde MERMOD

Diplômée de l'ISCOM (école supérieure de la communication et de la publicité) en 2006, je me suis spécialisée dans deux domaines d'activités: le sport et la presse.



Vivre chaque jour des expériences qui m'entrainent vers le sport et/ou les médias était un leitmotiv... Objectif atteint puisque je travaille depuis janvier 2007 dans des agences de communication spécialisée dans le sport (successivement Publicis Link, Sportys, Sport & co et depuis 2012 Mille & une vagues). Mes missions? Médiatiser des événements ou des athlètes tels que les records de Tour du Monde à la voile de Thomas Coville, le Tour de France du triathlon (l' Iron Tour et sa tournée sportive pour les enfants le Kids fit for UNICEF), les 25 athlètes du Team Caisse d'Epargne lors des Jeux Olympiques de Londres 2012 puis de Sotchi 2014, les skippers du Safran Sailing Team (Route du Rhum, Vendée Globe, Solitaire du Figaro), ou encore la Fédération Française de Hockey sur Glace...



Mes compétences :

Communication

communication presse

Médias

Presse

Sponsoring

Sport

Voile

Réseaux sociaux