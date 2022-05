Sebastien JOUBERT

Après un parcours en agence de publicité chez DDB à Lyon, chez l'annonceur au sein de la Direction de la communication du groupe THALES, je rejoins début 2006 le groupe Publicis. Gérant un portefeuille de grands comptes en new business, mediaplanning et direction de projet, je remporte avec mes créatifs un Top Com de Bronze fin 2008 pour la campagne "Sony Style", à l'occasion de l'ouverture du premier shop de la marque en Europe.



Je fonde en 2010 ma propre structure, Béji Productions, que je dirige aujourd'hui. J'y supervise les projets clients et aide les marques, les entreprises, les associations ou les artistes à développer leur image et notoriété. Que ce soit à travers leurs prises de parole vidéo, web ou print.



Mon agence travaille dans deux domaines d'intervention :

- production vidéo : film institutionnel et produit, publicité, tutoriel, vidéo motion design, vidéos youtubeurs ;

- communication visuelle et animation digitale : brand content et social media, branding et identité graphique, photographie institutionnelle et produit, édition.



Je travaille notamment avec une équipe d'influenceurs sur les réseaux sociaux et crée des programmes éditoriaux premium de divertissement pour les marques. Il m'arrive également de monter des opérations évènementielles pour mes clients.



Plus d'informations sur le site de l'agence :

www.bejiproductions.com



Mes compétences :

Production

Graphisme

Création

Photographie

Conseil en communication

Publicité

Gestion de projet

Rédaction

Marketing

Vidéo

Web