Mathilde MEYER-LAVIGNE

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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
-2011/2014 ANIMATRICE MULTIMARQUES GROUPE BATTEUR ALGOTHERM ,LAINO,HEIPOA,PHYSIOLAC,COMPTOIR DU PHCIEN REGION LANGUEDOC ROUSSILLON
-2007/2009 ANIMATRICE FORMATRICE POUR LA SOCIETE CAUDALIE SUR PARIS
-2006/2007 ANIMATRICE FORMATRICE POUR LA SOCIETE SYMAEL SUR PARIS ET REGION NORD, VENTE DES MARQUES KIBIO,OPALIS,TALIKA,ERBORIAN
-2004/2006 REPONSABLE COSMETIQUE EN PARAPHARMACIE MONTPELLIER
-2002/2004 ATTACHEE COMMERCIALE COSMETIQUES REGION GRAND SUD
-2001/2002 ANIMATRICE MULTIMARQUES COSMETIQUES EN PHARMACIE ET PARAPHARMACIE REGION GRAND SUD
-1998/2001 GERANTE INSTITUT DE BEAUTE -PARFUMERIE CLERMONT L HERAULT
FORMATION
-1995/1997 BTS ESTHETIQUE-COSMETIQUE
-1994 BP ESTHETIQUE-COSMETIQUE
-1992 CAP ESTHETIQUE-COSMETIQUE
COMPETENCES
-LANGUES:ESPAGNOL BON NIVEAU/ANGLAIS NIVEAU SCOLAIRE
-MAITRISE COMPLETE D UN TRES GRAND NOMBRE DE GAMMES COSMETIQUES
-MAITRISE D INTERNET ET DES LOGICIELS PC
Mes compétences :
Vente
Cosmétique
Formation
Pas de formation renseignée