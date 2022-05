Mathilde MEYER-LAVIGNE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

-2011/2014 ANIMATRICE MULTIMARQUES GROUPE BATTEUR ALGOTHERM ,LAINO,HEIPOA,PHYSIOLAC,COMPTOIR DU PHCIEN REGION LANGUEDOC ROUSSILLON

-2007/2009 ANIMATRICE FORMATRICE POUR LA SOCIETE CAUDALIE SUR PARIS

-2006/2007 ANIMATRICE FORMATRICE POUR LA SOCIETE SYMAEL SUR PARIS ET REGION NORD, VENTE DES MARQUES KIBIO,OPALIS,TALIKA,ERBORIAN

-2004/2006 REPONSABLE COSMETIQUE EN PARAPHARMACIE MONTPELLIER

-2002/2004 ATTACHEE COMMERCIALE COSMETIQUES REGION GRAND SUD

-2001/2002 ANIMATRICE MULTIMARQUES COSMETIQUES EN PHARMACIE ET PARAPHARMACIE REGION GRAND SUD

-1998/2001 GERANTE INSTITUT DE BEAUTE -PARFUMERIE CLERMONT L HERAULT



FORMATION

-1995/1997 BTS ESTHETIQUE-COSMETIQUE

-1994 BP ESTHETIQUE-COSMETIQUE

-1992 CAP ESTHETIQUE-COSMETIQUE



COMPETENCES

-LANGUES:ESPAGNOL BON NIVEAU/ANGLAIS NIVEAU SCOLAIRE

-MAITRISE COMPLETE D UN TRES GRAND NOMBRE DE GAMMES COSMETIQUES

-MAITRISE D INTERNET ET DES LOGICIELS PC



Mes compétences :

Vente

Cosmétique

Formation