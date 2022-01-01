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Mathilde MEYER-LAVIGNE

Paris

Election législatives 2022

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En résumé

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
-2011/2014 ANIMATRICE MULTIMARQUES GROUPE BATTEUR ALGOTHERM ,LAINO,HEIPOA,PHYSIOLAC,COMPTOIR DU PHCIEN REGION LANGUEDOC ROUSSILLON
-2007/2009 ANIMATRICE FORMATRICE POUR LA SOCIETE CAUDALIE SUR PARIS
-2006/2007 ANIMATRICE FORMATRICE POUR LA SOCIETE SYMAEL SUR PARIS ET REGION NORD, VENTE DES MARQUES KIBIO,OPALIS,TALIKA,ERBORIAN
-2004/2006 REPONSABLE COSMETIQUE EN PARAPHARMACIE MONTPELLIER
-2002/2004 ATTACHEE COMMERCIALE COSMETIQUES REGION GRAND SUD
-2001/2002 ANIMATRICE MULTIMARQUES COSMETIQUES EN PHARMACIE ET PARAPHARMACIE REGION GRAND SUD
-1998/2001 GERANTE INSTITUT DE BEAUTE -PARFUMERIE CLERMONT L HERAULT

FORMATION
-1995/1997 BTS ESTHETIQUE-COSMETIQUE
-1994 BP ESTHETIQUE-COSMETIQUE
-1992 CAP ESTHETIQUE-COSMETIQUE

COMPETENCES
-LANGUES:ESPAGNOL BON NIVEAU/ANGLAIS NIVEAU SCOLAIRE
-MAITRISE COMPLETE D UN TRES GRAND NOMBRE DE GAMMES COSMETIQUES
-MAITRISE D INTERNET ET DES LOGICIELS PC

Mes compétences :
Vente
Cosmétique
Formation

Entreprises

  • Caudalie - Animatrice-Formatrice cosmétique

    Paris 2007 - maintenant -Vente des produits Caudalie en pharmacie,parapharmacie et gms
    -Animation soins en pharmacie
    -Formation des équipes et mise en place de challenge
    -Résultats:4eme France des animatrices/un effectif de 30

  • SOCIETE SYMAEL - ANIMATRICE FORMATRICE

    2006 - 2007 ORGANISATION ET GESTION DE PLANNING
    DEMONSTRATION SUR LES PONITS DE VENTE(pharmacie parapharmacie gms grands magasins)
    FORMATION DES EQUIPES

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau