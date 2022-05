Mathilde MIGNON

Je partage mon activité professionnelle entre mon cabinet et un temps salarié en Suisse, où je suis collaboratrice scientifique.



Mon cabinet, situé à Dijon en Bourgogne, est actuellement composé de quatre collaboratrices. Il accueille enfants, adolescents et adultes qui souhaitent mieux comprendre leur fonctionnement cognitif, et remédier à certaines difficultés qu'ils rencontrent du fait des impacts possibles sur la scolarité (difficultés d'apprentissage), le lieu de travail, la vie quotidienne (activités, loisirs, autonomie), mais également sur le fonctionnement familial, social et l'estime de soi.



Je vous invite à découvrir mon site internet: http://www.neuropsychologue-dijon.com