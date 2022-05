Mathilde MIGNON

Consultante en Relations Publiques, je conseille les professionnels du tourisme dans leur stratégie de communication digitale et leur apporte son assistance opérationnelle. Spécialisée Réseaux Sociaux & Blog, j'accompagne institutionnels et acteurs privés dans leurs projets d’animation de communautés.



Je suis community manager pour la plateforme de voyages Evaneos ainsi que le label de boutique-hôtels TemptingPlaces. L'Agence Call Me Back fait également appel à moi en tant que community manager pour l'Office du Tourisme des Bahamas et la compagnie ferroviaire franco-italienne Thello.



Je suis par ailleurs chargée d’enseignement à l’Institut de Recherche et d’Etudes Supérieures du Tourisme (IREST) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Secrétaire Générale de l’Association Internationale des Amis de l’IREST (AIDA-IREST).



Mes compétences :

Partenariats

Prospection

Visites guidées

Community management

Relations Publiques

Evénementiel

Relations Presse

Rédaction web