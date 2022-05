Mathilde MINO-MATOT

Jeune diplômée, passionnée par la chimie depuis toujours, j'ai passé mon diplôme d'ingénieur et je reste très attachée aux manipulations liées à la chimie. Mes études m'ont permis de développer ma capacité d'apprentissage et de réflexion.

Avide d'échanger des idées, je recherche un emploi en laboratoire en tant que technicienne ou ingénieur junior, au sein d'une équipe dynamique et soudée.



Mes compétences :

Formulation

Chimie

Gestion de projet

Technique de laboratoire

Polymères

Chimie des Procédés

Chimie analytique

Chimie Organique

Formulation cosmétique