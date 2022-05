Mathilde MONCHIET

Bonjour, actuellement en formation de BTS assistant manager sur Clermont-Ferrand (63), je souhaite poursuivre mes études à l'étranger si l'opportunité s'offre à moi. Je souhaite aussi pour le moment me projeter sur le cycle d'études LMD (licence, master, doctorat). Je n'ai pas encore d'idée concrète de mon futur métier donc j'hésite encore sur le choix de ma licence... (Communication, RH, management....)

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement.

Mathilde M



Mes compétences :

Management

Communication et gestion des Ressources Humaines

Ressources humaines