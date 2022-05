Mathilde MORIN PERRET

Vous recherchez une assistante de direction fiable et expérimentée, susceptible de vous seconder efficacement avec dynamisme et créativité en assumant pour vous les tâches administratives et de gestion quotidienne tout en vous permettant de vous concentrer sur votre stratégie de développement.



Etre au cœur même de l’activité de l’entreprise, analyser les données fournies par les différents services afin d’anticiper au mieux l’avenir me satisfait pleinement.



Je maîtrise l’essentiel des logiciels de bureautique les plus courants ; facilement adaptable, sachant prendre des décisions et des initiatives à bon escient, autonome, j’apprends aussi aisément. Je suis ainsi certaine de pouvoir me rendre rapidement opérationnelle au sein de votre structure.



Suite à un licenciement économique récent, j’ai entamé une formation Bachelor « Responsable de Gestion des Ressources Humaines » afin de compléter mes compétences et faire évoluer ma carrière. Je suis donc à la recherche d’un poste d’assistante de direction ayant des missions RH.



De nature dynamique et persévérante, je fais preuve de rigueur, d’organisation et de précision même dans l’urgence. Ma capacité à gérer le stress comme une énergie mobilisante et positive est également un de mes points forts.



A l'écoute du marché, motivée et prête à m’investir dans un nouveau challenge, je serais ravie de vous donner plus de détails lors d’un éventuel entretien.



Mes compétences :

Internet

Utilise Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Outlook