Diplômée d’école de commerce, avec une spécialisation dans les systèmes d’information, je suis actuellement consultante digital.



Fort de ce double profil, à la fois commercial et technique, mes expériences professionnelles démontrent mon attrait à encadrer et développer des stratégies digitales dédies aux directions de grand groupes.



Mes compétences :

E-Commerce

International

Commerce

Web marketing et communication web