Mathilde MULET

mathilde_mulet@hotmail.com





2007 Docteur en pharmacie, diplômée de la faculté de Pharmacie de Toulouse



2005-2006 Faculté de Pharmacie Paris XI : Master « Contrôle de Qualité des médicaments » :

- compétences analytique : RMN, SM, HPLC, mise au point et validation de méthode d’analyse

- compétences règlementaires : rédaction du module 3 du CTD, utilisation de la base de données IDRAC



2000-2005 Faculté de Pharmacie de TOULOUSE (Université Paul Sabatier), filière industrie.

2003-2004 Obtention de la Maîtrise des Sciences Biologiques et Médicales

Certificats: « Méthodes d’analyse et contrôle qualité des produits de santé », « Mise en forme et biodisponibilité des médicaments », « Biochimie métabolique et régulations »

2000-2001 1ère année, obtention du concours, 26ème place, mention Bien