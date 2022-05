Présentation en vidéo - Mathilde Design :



http://www.dailymotion.com/video/x16tvwh_mathilde-muscat-architecte-d-interieur_creation #.UnoYfyFFQVw.facebook



Architecte d’intérieur et décoratrice, je suis à votre écoute pour répondre à vos attentes.

Ma formation de tapissière d’ameublement, complétée par un diplôme de designer d’espace (LISAA, Nantes) me permettent aujourd’hui de répondre a vos projets aménagement d’intérieur.



L’architecture d’intérieur contribue a agencer un espace et concilier la fonctionnalité, la mise en valeur selon l’univers souhaite.

La décoration est une mise en scène de vos intérieurs par les volumes, la matière, les couleurs, la lumière, les objets…



Mon objectif est de réinterpréter votre espace en fonction de votre façon de vivre et de votre personnalité.

une étude personnelle de vos besoins me permettra améliorer durablement votre bien être.



Je suis votre interlocutrice privilégiée pour un suivi individualise de votre chantier, associée a des spécialistes du bâtiment et professionnels de l’architecture.

Je travaille et sous traite sur la région du grand ouest.



Mes compétences :

Créative

Décoratrice

Architecture d'intérieur

Conseil

Design