Mathilde NAEL

L’entreprise a constitué mon premier chemin professionnel à la suite d’un Master en Management des Entreprises.

Mon parcours personnel m’a conduite à m’intéresser aux différentes méthodes liées au bien-être.

J’ai alors découvert et pratiqué la Sophrologie, c’est tout naturellement que j'en ai fait mon métier.

J’ai fait ce choix afin de construire des relations de confiance et d'aider les personnes à améliorer leur bien-être.Diplômée de l'IFS Paris, certifiée RNCP. (Répertoire National des Certifications Professionnelles, seule reconnaissance du métier de Sophrologue)

A la suite de cet enseignement, ma conviction a été de m'orienter vers les spécialités suivantes :



- L'entreprise (troubles liés au monde du travail) pour épauler les dirigeants ou travailler aux cotés de leurs collaborateurs, environnement qui reste dans la continuité de mon parcours.​



- les acouphènes pour soulager ceux qui en souffrent au quotidien (processus d'habituation)

- la périnatalité afin de préparer l'arrivée d'un enfant et accompagner les futurs parents dans leur nouvelle vie.



Je suis Membre de la Chambre Syndicale de la Sophrologie



Mes compétences :

Accompagnement de dirigeants

Accompagnement au changement

Risques psychosociaux

Gestion du stress

Développement personnel

Bien être