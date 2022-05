Bonjour et bienvenue,



Je m'appelle Mathilde Nicolas , je suis actuellement étudiante à l'IUT de Nantes en Gestion des Administrations et des Entreprises dans la promotion APPC 2014 (année spéciale).



Je suis actuellement à la recherche d'un stage dans le domaine des Ressources Humaines de juin à début septembre 2015. Vous trouverez sur mon profil mes expériences professionnelles, mon parcours scolaire ainsi que diverses informations.



Je dispose également d'un google site : http://petitlien.fr/mathildenicolas

Bonne visite !



Mes compétences :

Ecoute

Microsoft Word

Accueil physique et téléphonique

Dynamique

Microsoft PowerPoint